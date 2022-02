Covid: Sicilia in zona gialla da lunedì

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - La Sicilia torna in zona gialla a partire da lunedì prossimo. A comunicarlo al governo della Regione è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha anche disposto il passaggio del Molise dalla zona bianca a quella gialla. Sono queste le nuove fasce di colore che, con l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza di oggi, saranno in vigore da lunedì prossimo. Il provvedimento del ministero è legato non solo alla diminuzione dei contagi nell'isola ma in particolare al calo dei ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari e nelle terapie intensive degli ospedali. (ANSA).