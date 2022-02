Tartaruga trovata morta a Stromboli,aveva ingoiato una lenza

(ANSA) - STROMBOLI, 09 FEB - Una tartaruga caretta caretta che aveva ingoiato lenza di palangaro è stata trovata morta nella spiaggia di Stromboli, nelle isole Eolie.

"Un'altro triste ritrovamento - ha commentato Monica Blasi, biologa, presidente dell'associazione Filicudi wildlife conservation - pronto soccorso tartarughe marine - era ben visibile la lenza di palangaro. Era un esemplare adulto, molto probabilmente una femmina. Siamo a quota otto tartarughe marine trovate morte dall'inizio dell'anno lungo le spiagge Eoliane. Un numero in crescendo che speriamo non sia legato ad un aumento della mortalità, ma all'aumento di sensibilità degli isolani che porta a segnalare di più le casistiche di ritrovamento nelle diverse isole anche in zone remote". (ANSA).