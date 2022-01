Musica: batterista Dave Weckl in concerto per Brass a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - In esclusiva europea per la Fondazione the Brass Group, in scena a Palermo uno dei batteristi jazz - fusion più influenti e tecnicamente dotato di tutti i tempi. Dave Weckl accompagnato dall'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, salirà sul palco dello storico teatro Real Teatro Santa Cecilia venerdì 21 e sabato 22 gennaio, con doppio turno alle 19.00 e alle 21.30.

Wecckl ha segnato in modo indelebile la storia del batterismo mondiale e tutt'ora continua a farlo con rinnovata energia e passione. Tanti gli artisti che lo hanno ispirato come Buddy Rich, Steve Gadd, Peter Erskine, ma anche altri musicisti non batteristi come Michael Brecker, Marcus Miller. Ed è stato anche influenzato da differenti generi musicali: i brani rock'n'roll della sua giovinezza, quasi tutta la musica latina, la world music, ed ora come egli stesso dichiara "più che essere ispirato da persone, è la musica a ispirarmi". (ANSA).