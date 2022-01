Montante: al via requisitoria processo appello

(ANSA) - CALTANISSETTA, 14 GEN - Ha preso il via oggi all'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta la requisitoria del processo sul cosiddetto "Sistema Montante" che si celebra dinanzi la corte d'Appello di Caltanissetta con rito abbreviato, a porte chiuse, nei confronti dell'ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante e di altri quattro imputati.

Al termine di una lunga camera di consiglio, impegnata a vagliare la produzione documentale chiesta dalle parti, che è stata ammessa, il sostituto procuratore generale di Catania Giuseppe Lombardo ha discusso la posizione del questore Andrea Grassi chiedendo la conferma della sentenza emessa in primo grado (1 anno e 4 mesi) dal Gup Graziella Luparello ma con la concessione delle attenuanti generiche, negate in primo grado.

Domani si proseguirà con la trattazione delle altre posizioni. Imputati nel processo, oltre ad Antonello Montante - condannato in primo grado a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione - il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta condannato a 3 anni, il sostituto commissario Marco De Angelis a 4 anni, il capo della security di Confindustria Diego Di Simone a 6 anni, il questore Andrea Grassi condannato a un anno e 4 mesi. Sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, favoreggiamento, rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. (ANSA).