Maltempo: strade allagate attorno alla Cattedrale a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 GEN - Tornano le piogge e, di conseguenza, i disagi sul territorio di Palermo e provincia. Il territorio del capoluogo siciliano è stato investito, proprio in queste ore, da una forte ondata di maltempo. Precipitazioni per le quali la Protezione Civile Regionale aveva convocato un'allerta gialla. Fra le zone maggiormente colpite dall'ultima ondata di maltempo vi è l'area del Papireto, a Palermo. La via Matteo Bonello, chiusa al traffico proprio in seguito all'esondazione del torrente sotterraneo l'11 dicembre, si è nuovamente trasformata in una cascata d'acqua. Il fiume si è ripreso quello che una volta era il suo corso, riversandosi sulle strade limitrofe come la via Gioemi e via Gioiamia si sono allagate. Disagi anche sul territorio di Misilmeri (Pa) in contrada Risalaimi. Le strade che portano al potabilizzatore si sono di nuovo allagate e sono impraticabili. (ANSA).