Covid: ambulanze in coda, sirene per protesta a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - Quattordici ambulanze sono in fila da ore davanti al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, in attesa di portare i pazienti nei reparti. Così gli autisti e i sanitari del 118 stanno inscenando una protesta, attivando le sirene delle ambulanze. Al momento non ci sono posti letto per ricoverare i pazienti.

L'azienda sta cercando di convertire almeno un reparto per sopperire alla richiesta, quello di Ostetricia, mentre in un altro ospedale del capoluogo siciliano, il Civico, si sta convertendo un altro reparto. (ANSA).