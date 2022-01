A San Vito lo Capo matrimoni e unioni civili in spiaggia

(ANSA) - PALERMO, 04 GEN - A San Vito lo Capo, la località balneare del trapanese meta del turismo internazionale, sarà possibile sposarsi avendo come location due tra le spiagge più belle del territorio: Baia Santa Margherita, tra Macari e Castelluzzo, ed il porticciolo. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato il nuovo regolamento per la celebrazione dei riti civili e delle unioni civili che prevede, appunto, la possibilità di tenere la cerimonia in aree pubbliche deliberate dalla Giunta.

"Dare l'opportunità ai nostri concittadini, e non solo- afferma l'assessore alla Famiglia Andrea Spada che ha promosso l'iniziativa - di pronunciare il loro Sì in due dei luoghi più conosciuti e amati del nostro territorio è qualcosa che mi inorgoglisce. Sono già molte le coppie che scelgono il nostro comune per coronare la propria unione e da adesso potranno farlo negli scenari unici delle nostre due spiagge".

"Il mare è di certo una delle cornici naturali più scenografiche e romantiche, ideale per convolare a nozze - dice il sindaco Giuseppe Peraino -. L'aver messo a disposizione le spiagge di una località balneare conosciuta a livello internazionale come San Vito Lo Capo, costituisce un'ulteriore attrattiva turistica per il nostro territorio ed un' opportunità per tutti gli operatori coinvolti nella filiera dell'accoglienza e del wedding". (ANSA).