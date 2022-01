Primo bagno a mare nel trapanese per benvenuto a 2022

(ANSA) - TRE FONTANE, 01 GEN - Sesta edizione del primo bagno dell'anno, questa mattina nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, nel Trapanese, per il gruppo sportivo 'Stanchi ma non troppo'. Vito Fazzuni, Enzo Basiricò, Piero Marino, Michele Lombardo e Giacomo Luppino come da tradizione, per il sesto anno consecutivo si sono tuffati nelle acque di Tre Fontane come segno augurale. E bagno a mare per il primo dell'anno anche per l'imprenditore Enzo Abbate che, nel tratto di mare antistante la torre saracena, s'è tuffato per augurare a tutti un buon anno. "Speriamo che il 2022 ci riservi salute e ci faccia superare questo momento difficile che stiamo vivendo" ha detto Abbate. (ANSA).