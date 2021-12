Cinema: anteprima "Semaforo rosso" al Rouge et Noir Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - "Semaforo Rosso", il primo lungometraggio del giovane regista Guglielmo Brancato, sarà presentato mercoledì 22 dicembre in anteprima, presso il cinema Rouge et noir di Palermo. Un film nato grazie alla raccolta fondi svolta da ArteAtelier, per volontà di Alessio Calestani, e alla dedizione e creatività dei ragazzi che lo hanno prodotto.

Il film è stato interamente girato su Palermo e dintorni, mettendo in luce una città molto suggestiva e drammatica, priva di sfumature mafiose sin troppo radicate nell'immaginario collettivo.

Scritto tra il 2019 ed il 2021, girato in un mese di set e postprodotto nel giro di nove mesi, Semaforo Rosso è la storia di un suicida. Una storia che si svolge in quell'intervallo di tempo in cui, avvenuto il suicidio, il cuore cessa di battere, ma la mente continua ad emettere scariche elettriche. "Il semaforo è un luogo astratto - dice Guglielmo Brancato -, dove l'attesa, o meglio, la noia diviene materiale. Un giorno ho scelto di vivere la noia con consapevolezza. Non affrontando la pausa, si rischia una morte interiore. Non bisogna sfuggire al dolore, ma affrontarlo e sviscerarlo, riflettendo sul lungo termine".

Il regista sarà presente in sala insieme agli attori protagonisti Paolo Catalano, Cecilia Minutoli, Federica Palmeri, al compositore delle musiche Vincenzo Lo Iacono, al sound designer Nicola Pergolini. Semaforo Rosso è distribuito dalla neonata società Marte Studios, una realtà di produzione e distribuzione cinematografica nata dall'incontro di sette giovani ragazzi italiani. (ANSA).