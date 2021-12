Finisce relazione coppia ventenne, rissa tra familiari

(ANSA) - PALERMO, 07 DIC - Cinque persone - tre donne e due uomini - sono state denunciate dai carabinieri per rissa.

Coinvolti due nuclei familiari che si sono affrontati nel centro di Alcamo (Tp) per un diverbio scaturito dalla fine della relazione sentimentale tra i due ventenni; alcuni sono finiti in ospedale per farsi medicare lievi ferite. (ANSA).