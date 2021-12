Orchestra sinfonica siciliana apre prove generali a studenti

(ANSA) - PALERMO, 03 DIC - La Scuola a Teatro, questo il titolo della nuova iniziativa che i venerdì mattina - per molti appuntamenti della Stagione 2021/2022 - vedrà occupate le poltrone del Politeama Garibaldi di Palermo da ragazzi sia delle scuole superiori che delle università siciliane. Sono già molti gli istituti e i corsi universitari che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. E già stamani il Teatro ha avuto la platea piena di studenti che hanno assistito in religioso silenzio alle prove del concerto di questi venerdì 3 e sabato 4 dicembre, facendosi sedurre dal carisma di Fabio Biondi e ammaliare dallo splendido suono dell'Orchestra alle prese con pagine di Mozart e Schumann.

"L'Orchestra è un mondo dalla vita molto affascinante, - afferma Gianna Fratta, direttrice artistica della Compagine - è come se i professori fossero uniti tutti da un filo che il direttore d'orchestra dipana poco alla volta. E svelare questo microcosmo, guardarlo dall'interno non toglie fascino, anzi i ragazzi possono guardare tutte le dinamiche che si intersecano tra i vari leggii, tutti i rapporti saldi ma delicatissimi che si sviluppano durante le prove tra i musicisti e la figura cardine che li dirige dal podio. Ed è importantissimo che i giovani si addentrino nella 'fucina' della musica. La formazione musicale è fondamentale per la formazione di un pubblico futuro, per uno spettatore più consapevole del domani. La musica è crescita civile e umana per tutti". (ANSA).