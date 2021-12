Alimentare: aperto quarto market Altasfera nel messinese

(ANSA) - PALERMO, 03 DIC - Stamani è stato inaugurato a San Filippo del Mela il quarto punto vendita in Sicilia di "AltaSfera", il cash and carry che offre uno straordinario assortimento dedicato a tutte le tipologie di clienti, dai professionisti del settore Ho.Re.Ca. (ristoranti, alberghi, pizzerie, mense, comunità servizi di catering, bar, pub, piccoli dettaglianti e alimentaristi) ai normali consumatori al dettaglio che tra i reparti del nuovo punto vendita situato alla zona Asi (frazione Archi Superiore) possono scegliere tra oltre 5 mila referenze.

Dopo il taglio del nastro l'ingresso dei primi clienti, sia professionali che consumer, pronti a scoprire i vari reparti, dall'ortofrutta alla macelleria, ai surgelati, dalla ricca enoteca alle forniture professionali per locali, ristoranti, strutture ricettive, con uno sguardo alle produzioni di eccellenze locali. (ANSA).