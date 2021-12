Libri: Ilaria Grillini racconta "Elisabetta la regina italiana"

(ANSA) - PALERMO, 02 DIC - Quella dei Windsor è di certo una tra le famiglie regnanti che nel corso degli anni ha fatto parlare di sé. Da quando Edoardo VIII rinunciò al regno per sposare la bella americana Wallis Simpson, fino ad arrivare ai nostri giorni e a tutti i pettegolezzi che girano intorno al principe Harry e a sua moglie Meghan. Ilaria Grillini, giornalista esperta in materia di teste coronate di tutta Europa, domani, 3 dicembre, alle 18 a Palazzo Reale (sala Mattarella) presenterà "Elisabetta la regina 'italiana'' (Rai Libri), in cui ricostruisce il rapporto che gli esponenti del casato reale inglese hanno intrattenuto con il nostro Paese, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Roma e Firenze. Dialogherà con l'autrice il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè e il giornalista Giuseppe Sottile. (ANSA).