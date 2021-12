Vaccini: Musumeci, io favorevole a obbligo spero Ue agisca

(ANSA) - PALERMO, 01 DIC - "Speriamo che l'Ue possa adottare un provvedimento equo e omogeneo per gli Stati membri: abbiamo la necessità di preservare non solo le feste natalizie ma il tessuto produttivo perché non potrebbe più sopportare una ulteriore chiusura delle imprese. Un provvedimento restrittivo, temporaneo e straordinario ma di grande efficacia preventiva è necessario. Io circa dieci giorni fa ho detto di essere favorevole all'obbligo vaccinale inteso in una cornice di prevenzione". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a SkyTg24. (ANSA).