Coppa America: dopo 11 anni torna in lizza anche Alinghi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La notizia era nell'aria, ma è stata confermata da fonti vicine al 'defender' della 37/a America's Cup di vela, Team New Zealand: dopo 11 anni, gli svizzeri di Alinghi tornano ad accettare una sfida di Coppa America. Il team del patron italo-elvetico Ernesto Bertarelli, che ha vinto il prestigioso trofeo velico nel 2003 ad Auckland (Nuova Zelanda) e nel 2007 a Valencia (Spagna), venne sconfitto nel 2010 dagli statunitensi di Oracle, che poi avrebbero difeso la coppa nel 2013, perdendola però nel 2017 a Bermuda per mano dei 'kiwi'. Lo stesso patron Bertarelli sarebbe già a caccia di nomi importanti per rendere il nuovo assalto al trofeo assai concreto. (ANSA).