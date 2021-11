Povertà: la Colletta alimentare domani torna in presenza

(ANSA) - CATANIA, 26 NOV - La giornata nazionale della Colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza. Domani, nei supermercati aderenti all'iniziativa, si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, accolte dalle strutture caritative convenzionate. In Sicilia gli alimenti raccolti, grazie alla disponibilità di 9.000 volontari negli 800 supermercati aderenti, saranno distribuiti alle 670 strutture caritative convenzionate con la rete Banco alimentare dell'isola che offre supporto quotidiano a 250.000 persone che versano in condizioni di marginalità sociale.

"Il giorno della Colletta è un momento importante- afferma Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia - perché ci permette di ricevere in dono tante tipologia di prodotti alimentari che, durante l'anno, facciamo più fatica a recuperare. Ma è anche, finalmente, l'occasione per incontrare, con tutte le indicazioni previste dalle norme anti-Covid, i volontari: sono loro la nostra forza, la testimonianza di una catena di bene che arriva fino a chi riceverà in dono quanto raccolto".

Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa anche online: dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare, dal 22 novembre al 5 dicembre su Esselunga.it e dal 26 novembre al 5 dicembre su Easycoop.com.

Inoltre, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all'iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti. (ANSA).