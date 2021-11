Pnrr: Repetto, fondamentale investire in nuove assunzioni

(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - "E' di fondamentale importanza investire nelle nuove assunzioni e sulle generazioni attuali.

Sono convinto che le professionalità esistenti nella pubblica amministrazione, spesso silenti, vanno potenziate e aggiornate.

Nelle Regioni, e anche in Sicilia, si sono contesti organizzativi in grado di cogliere le opportunità, quello che serve è un lavoro di maggiore coesione degli uffici". Così il dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale, Domenico Repetto, a margine del convegno organizzato dalla Cisal a Palazzo dei Normanni sul Pnrr. (ANSA).