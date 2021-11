Sicilia: Samonà, valorizzare i luoghi dell'identità

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - "Valorizzare i luoghi dell'identità, le 'piccole patrie' dei nostri territori, che custodiscono ancora le linee essenziali della tradizione e della memoria è l'antidoto migliore nei confronti di quelle politiche globalizzanti che vorrebbero cancellare e omologare tutto e tutti. Per questa ragione, puntare sui piccoli borghi diventa essenziale per affermare una visione di società nuova che punti sulla cultura e sull'identità quali punte di diamante della Sicilia che vogliamo".

Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà (Lega), partecipando a Sambuca di Sicilia al terzo incontro de "I cantieri dell'Identità: Paesi, Borghi e piccole patrie di Sicilia", il progetto dell'Assessorato dei Beni Cuturali e dell'Identità siciliana, coordinato dalla professoressa Fulvia Toscano, che ha lo scopo di mettere in rete, in un circuito virtuoso, le identità locali siciliane, con particolare riferimento ai paesi e ai borghi dell'Isola con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

"Il Pnrr - ha detto l'assessore Alberto Samonà - ha previsto un miliardo di euro per i borghi, ma sta alle comunità locali non perdere questa occasione. Il Ministero della Cultura fra breve pubblicherà un bando che sarà rivolto proprio alla riqualificazione di questi luoghi dell'anima. E con il ministero, grazie anche alla sensibilità del sottosegretario Lucia Borgonzoni, si sta dando attuazione a quelle politiche di valorizzazione e promozione dei borghi storici di cui soprattutto le regioni meridionali e insulari hanno bisogno per progettare il proprio futuro: non interventi a pioggia ma finanziamenti mirati per progetti creativi e di sviluppo".

(ANSA).