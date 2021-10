Pesca: Battistoni,cambiare strategia per affrontare sfide Ue

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 28 OTT - "Il futuro nel Mediterraneo? Dipende da noi: dobbiamo verificare se è anche il caso di cambiare strategia per affrontare in maniera forte e sostenibile le nuove sfide che ci vengono proposte dall'Unione Europea". Lo ha detto il Sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni intervenendo al dibattito 'Il futuro della pesca del Mediterraneo' stamattina a "Blue Sea Land", l'Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, giunto alla decima edizione, attualmente in corso a Mazara del Vallo.

Per Battistoni è la "via diplomatica coi Paesi transfrontalieri la via da percorrere" ha detto il rappresentante del Governo sollecitato dal dibattito che ha posto l'attenzione sulla questione della sicurezza nel Mediterraneo per la marineria della città. "Noi non vogliamo smettere di essere una città della pesca" ha detto il sindaco della città Salvatore Quinci: "Le regole che ci prospetta l'Unione Europea non promettono nulla di buono, perché i nostri pescatori faticano a rendere il loro impegno di pesca redditizio". (ANSA).