Maltempo: Vvf salvano automobilisti a Catania con gommone

(ANSA) - CATANIA, 26 OTT - Sono dovuti intervenire con dei gommoni i vigili del fuoco per soccorrere degli automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto sommerse dall'acqua in uno degli svincoli dell'Asse dei servizi di Catania. Le persone sono state prelevate dalle vetture, vicino a un centro commerciale, e messe in sicurezza.

Un altro intervento di soccorso dei vigili del fuoco è stato portato a termine nella zona della pescheria: sotto un arco della Marina una persona è salita sul cofano della sua auto ed è stata aiutata dai pompieri.

Scene simile, di auto sommerse dall'acqua, si sono registrate in diversi rioni della città (ANSA).