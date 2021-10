Comunali: a Lentini in vantaggio Lo Faro (Pd-M5s)

(ANSA) - LENTINI, 25 OTT - A Lentini (Siracusa) ai ballottaggi per la carica di sindaco è in vantaggio l'avvocato Rosario Lo Faro, appoggiato da Pd e M5s ma anche da due liste civiche con esponenti storicamente di destra, che avrebbe il 51 %, rispetto al sindaco uscente Saverio Bosco appoggiato da civiche. Un iniziale testa a testa ma adesso i voti sono tutti per il candidato di Lo Faro. Nella città ancora non ci sono festeggiamenti ma dal comitato di Bosco, farmacista, arrivano già commenti di delusione. (ANSA).