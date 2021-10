Maltempo: nubifragio su Pantelleria, paura tra gli abitanti

(ANSA) - PANTELLERIA, 24 OTT - Una forte perturbazione proveniente dalla Libia e che sta attraversando il Mediterraneo centrale sta causando danni e allagamenti a Pantelleria. L'isola è stata investita da una violento nubifragio, con pioggia e vento, che ha trasformato le strade delle contrade in fiumi, suscitando forte preoccupazione tra gli abitanti. Pantelleria era già stata investita lo scorso 11 settembre da una tromba d'aria che aveva provocato 2 morti e 9 feriti.

Situazione molto difficile anche nella Sicilia orientale, dove è scattato l'allerta rosso da parte della Protezione Civile. A Scordia, nel catanese. Il sindaco ha chiesto al dirigente della protezione civile Salvatore Cocina l'intervento di volontari per far fronte al violento nubifragio che si è abbattuto nel comune. Diversi alberi sono caduti a Piazza Armerina (Enna), uno dei quali ha danneggiato un'auto. Alberi abbattuti e disagi anche sull'autostrada Palermo Catania, nei pressi di Motta Sant'Anastasia, e sulla Palermo Mazara del Vallo, in prossimità dello svincolo di Salemi. (ANSA).