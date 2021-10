Comunali: ballottaggi in otto comuni in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - Seggi aperti dalle 7:00 di stamane negli otto comuni siciliani superiori a 15 mila abitanti dove gli elettori sono chiamati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Si tratta di Vittoria, in provincia di Ragusa; Favara, Porto Empedocle e Canicattì, in provincia di Agrigento; Adrano, nel catanese; Lentini e Rosolini, nel siracusano e San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Si vota anche nei due comuni sciolti per mafia: Torretta (Palermo) e Misterbianco (Catania). I seggi chiuderanno alle 22:00 e riapriranno dalle 7:00 alle 15:00 di domani negli otto comuni al ballottaggio, mentre nei due comuni sciolti per mafia si vota solo nella giornata di domenica. (ANSA).