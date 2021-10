Università: rettore Palermo, lascio un Ateneo in salute

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - "Lascio una Università in crescita e in buona salute". Il rettore Fabrizio Micari traccia così il bilancio del suo mandato a capo di Unipa a pochi giorni dal passaggio delle consegne al nuovo rettore Massimo Midiri. Il congedo di Micari è un costante richiamo a risultati positivi, contenuti anche in un libro ("Un'Università inclusiva") che riassume i passaggi principali della sua esperienza cominciata nel 2015.

La parola chiave è inclusione. Serve a definire le linee di apertura e di attenzione verso gli studenti. Il rettore cita, fra i tanti, il caso di quattro ragazzi "in transizione di genere" la cui posizione è stata perfezionata proprio nel giorno del congedo. "Sarà una piccola cosa - dice - ma è anche un segnale importante: testimonia la cura con la quale abbiamo cercato di mettere tutti nelle condizioni migliori per studiare.

Il nostro obiettivo è stato quello di dare opportunità".

A queste politiche Micari lega i risultati raggiunti riassumibili in alcune cifre significative: 43.588 iscritti, quasi ottomila laureati nel 2020, 160 corsi di studio di cui 16 nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Nel conto bisogna anche mettere finanziamenti per 118 milioni inclusi 48 progetti approvati dall'Ue, 81 milioni investiti nell'edilizia universitaria e un bilancio consuntivo in attivo che nel 2020 è stato di 18,8 milioni. Tra le voci positive anche l'esenzione dalle tasse per i due terzi degli studenti e la forte riduzione dei fuori corso. Micari non manca di sottolineare la sfida con la pandemia fronteggiata con la didattica a distanza "che non può mai essere sostitutiva ma integrativa rispetto a quella tradizionale" e con una pianificazione delle attività impostata sull'uso razionale delle risorse. "Oggi - insiste - l'Università di Palermo è una realtà in piena salute, solida dal punto di vista del del bilancio e con un trend positivo sugli indicatori fondamentali". Sono lontani, è la conclusione, i tempi in cui "si ragionava su una decrescita inevitabile". Ora si può invece dire che, con la sua solidità, Unipa è sempre più "l'Università della Sicilia occidentale". (ANSA).