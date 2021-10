Pirata della strada travolge e uccide motociclista a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 OTT - Un incidente mortale avvenuto all'alba di stamane a Palermo sarebbe stato provocato da un pirata della strada che si è dato alla fuga; ricerche sono in corso per identificarlo. Secondo una prima ricostruzione un motociclista sarebbe stato investito da un'auto attorno alle 5 del mattino alla Cala, nei pressi del mercato Ittico.

L'automobilista dopo lo scontro sarebbe fuggito lasciando l'uomo sull'asfalto. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 ne hanno costatato la morte sul colpo.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno avviato le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere della zona, per risalire all'investitore. Il traffico nella zona al momento è ancora bloccato per consentire i rilievi e l'intervento del medico legale. (ANSA).