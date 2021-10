Fotografia: in due mostre la Siria tra il passato e l'attualità

(ANSA) - PALERMO, 01 OTT - Due reportage dedicati alla Siria si fondono in un unico racconto fotografico tra passato e attualità: il primo dal titolo "Sirya '99' kodak film", narra il Paese come era prima della guerra civile e dell'Isis, il secondo 'La mia Siria a Palermo', illustra il ritorno alla normalità di una famiglia di profughi siriani giunta in Sicilia, attraverso i corridoi umanitari. I due reportage della giornalista Tiziana Gulotta, il primo dai toni vintage e il secondo, più recente, ambientato a Palermo sono stati riproposti nell'ambito della X settimana delle culture e si potranno visitare fino al 16 ottobre presso il centro culturale CaMus (via Patania 8, merc. - sab. dalle 19,30), co-organizzatore dell'iniziativa.

La mostra "Sirya '99'" è il racconto di una epoca sotto il regime di Hafez Assad. Questo gruppo di foto 'on the road' si articola in 27 scatti durante il soggiorno - studio di Tiziana Gulotta a Damasco, tra il 1994 e il 1999. "Nell'ambito della Settimana delle Culture - ha affermato Erminia Scaglia, storica della fotografia e fotografa - ci è sembrato opportuno riproporre una mostra fotografica che ci sta a cuore. Si tratta di 'Syria '99', già esposta qualche anno fa e che è stata occasione di riflessione tra un ante e un post quem relativo a un luogo che, ahimè, troppo spesso il mondo è rimasto a guardare inerme. E il "quem" è l'orrore della guerra".

A queste foto si aggiungono quindici immagini a colori che compongono la mostra fotografica "La mia Siria a Palermo" (con il supporto del Rotary Palermo Ovest) che documentano la vita quotidiana di una coppia e dei loro quattro figli in città, dopo la fuga da una delle province che erano state occupate dall'Isis, nel Nord - est della Siria. La storia di questa famiglia è simile a quella di altre che sono costrette a fuggire per salvarsi la vita. (ANSA).