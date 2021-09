Incendio campo migranti: vigili del fuoco, causa accidentale

(ANSA) - CASTELVETRANO, 30 SET - "Secondo le testimonianze raccolte è verosimile che l'incendio abbia preso origine da un gruppo elettrogeno, durante una manovra di rabbocco del carburante", la causa, quindi "non sarebbe dolosa, ma accidentale". Lo dicono i vigili del fuoco che sono intervenuti la notte scorsa per domare le fiamme al campo spontaneo di migranti stagionali a Castelvetrano. L'ex sede della 'Calcestruzzi Selinunte' è estesa 3 mila metri quadri e al momento dell'incendio nell'area c'erano circa 300 migranti. Sul posto la notte scorsa, per spegnere le fiamme, sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco provenienti da Mazara del Vallo, Marsala, Salemi e Trapani con nove mezzi. Per domare il rogo sono stati impegnati al lavoro venti pompieri. (ANSA).