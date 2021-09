In fiamme la passerella a Romagnolo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - Distrutta e in fiamme la passerella di Romagnolo realizzata dalla Provincia di Palermo, costata 2,5 milioni di euro e abbandonata da anni. La struttura in legno era stata trasformata negli anni in una discarica a cielo aperto e più volte vandalizzata. Era stata anche sequestrata e più volte erano stati presentati esposti in procura. Questo pomeriggio è andata in fiamme e pesantemente danneggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

La passerella era stata oggetto in queste settimane anche di un'interrogazione presentata all'Ars dalla deputata dei M5 stelle Roberta Schillaci. "Un pericolo per l'incolumità dei cittadini e una potenziale bomba ecologica, la Regione intervenga", si leggeva in una denuncia contenuta in un'interrogazione parlamentare depositata all'Ars. (ANSA).