Covid: mancato rispetto del green pass, multe a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - La polizia di Stato ha multato diversi esercizi commerciali nella zona del mercato di Ballarò a Palermo per il mancato rispetto dell'uso sul Green Pass. I controlli sono stati disposti dal questore Leopoldo Laricchia.

Multe in due centri scommesse in via Roma e in via Porta di Castro. Nel primo esercizio commerciale è stato multato un cliente, un dipendente per la mancata attività di controllo e anche il titolare con una sanzione di 1.032 euro. Nel secondo solo il titolare. Multe anche in un'enoteca in piazza Porta Sant'Agata a un cliente trovato dentro il locale senza green pass e il proprietario. In un bar in via Maqueda e in una panineria in via Casa Professa sono state riscontrate carenze igienico sanitarie. Multe ai titolari per 2 mila euro. (ANSA).