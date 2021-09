Borse studio in memoria Fatima del Castillo, cerimonia a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Il 24 settembre 2021 alle ore 16 presso la sala comunale delll'Ex Real Fonderia alla Cala, si svolgerà la cerimonia di consegna dell'assegno di merito "Fatima del Castillo" a nove studentesse e studenti Rom delle scuole secondarie di primo e secondo grado di istruzione. Del Castillo, scomparsa a 56 anni nel 2012, era un'insegnante impegnata nel sociale contro il razzismo.

"Attraverso tale iniziativa si intende premiare studentesse e studenti per essersi impegnati nello studio ed essere stati ammessi alla classe successiva/al successivo grado di istruzione - alcuni di loro hanno ottenuto la licenza media - e le loro famiglie che, pur vivendo situazioni di forte precarietà socio-economica aggravata dall'emergenza dovuta alla pandemia, hanno creduto nella formazione scolastica quale possibilità di riscatto e emancipazione dei loro figli. Vuole essere inoltre uno strumento utile per invogliare studentesse e studenti a proseguire gli studi", afferma una nota.

Le ragazze e i ragazzi coinvolti partecipano ormai da tre anni al progetto di supporto scolastico che l'Associazione In Medias Res porta avanti in sinergia con l'Osservatorio sulla dispersione scolastica "Distretto 13" dell'USR Sicilia e gli Istituti scolastici di riferimento. Il progetto - finanziato attraverso i fondi otto per mille della Chiesa Valdese e il contributo di Banca d'Italia e Banca Intesa Sanpaolo - intende fornire un completo supporto alla formazione della persona, sostenendo la comunità rom al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale. Gli studenti sono seguiti e sostenuti nel percorso scolastico da tutor qualificati e vengono dotati dei materiali necessari per garantire un pieno e sereno accesso allo studio: materiali di cancelleria, libri scolastici, divise di laboratorio e cucina e supporti digitali con accesso ad internet. (ANSA).