Mostre: Vita e opere di Van Gogh in versione multimediale

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Dopo il successo delle esposizioni di Torino e poi di Parma e lo stop dovuto alla pandemia, apre a Palermo, venerdì prossimo 24 settembre (visite fino al 20 febbraio 2022), a Palazzo Bonocore, in piazza Pretoria,"Van Gogh Multimedia & Friends", la grande mostra sulla vita e sulle opere del pittore, ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano, che ha studiato e condotto a lungo ricerche sui luoghi del grande maestro. La mostra multimediale, in italiano ed inglese, una full immersion tra musica e colori, prende in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, la vita e le opere del maestro, con la visione di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza, completata con informazioni sui periodi artistici vissuti da Van Gogh. Un percorso che, tra schermi e totem, consente di approfondire la straordinaria attività creativa di un maestro dell'arte. "E' una mostra che riproduce digitalmente tutta la forza provocativa di Vincent Van Gogh e la sua arte che lo rende il genio che conosciamo - spiega l'ideatore e promotore Salvatore Lacagnina - . La scelta di presentare l'arte tramite l'utilizzo di tecnologie multimediali avanzate permette di amplificarne la forza comunicativa, impiegando contemporaneamente diversi canali trasmissivi, quello visivo delle immagini, uditivo dei suoni e della musica, sensoriale degli oggetti e degli ambienti ricostruiti. Il visitatore è immerso in un percorso avvolgente, trasportato in un viaggio virtuale alla scoperta del pittore, dell'artista, dell'uomo Van Gogh. Facciamo rivivere la sua vita e le opere in chiave diversa, attraverso immagini e percorsi multimediali". La mostra è per aree tematiche che raggruppano le opere in base al periodo di elaborazione, riferito ai luoghi in cui Van Gogh si trovava e a particolari eventi della sua vita, con specifici temi particolarmente amati dall'artista. (ANSA).