Ginostra, è morta Iside l'asinella taxi

(ANSA) - GINOSTRA, 08 SET - I 40 abitanti e i pochi villeggianti che ancora soggiornano piangono "Iside", l'asinella-taxi che apparteneva ad una coppia tedesca che ha deciso di vivere a Ginostra, a Stromboli. "Iside" era arrivata alle Eolie oltre 10 anni fa come scrive la Gazzetta del Sud. Il suo padrone Ulrich Stulgies nel borgo privo di mezzi, la utilizzava per fare su è giu' all'arrivo dell'aliscafo e della nave (pochi viaggi e d'inverno non sempre perché a causa del mare mosso rimane isolata anche per una settimana) per trasportare la merce. Dal piccolo porto al soprastante abitato.

In caso di necessità faceva la spola anche fino all'abitato di Lazzaro. Tutti le volevano bene. Era in un certo qual modo il simbolo di Ginostra. Ora a Ginostra sono rimasti quattro asinelli, tre sono utilizzati per la spazzatura e la quarta si gode il panorama. Ma Ulrich e la moglie Karol Hoffman che per aiutare il borgo aveva anche invitato la cancelliera tedesca Angela Merkel, ancora "addolorati", presto faranno sbarcare l'erede di "Iside". (ANSA).