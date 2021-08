Turismo: Eolie, contro esodo da record ma anche arrivi

(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - Contro esodo da record nelle Eolie. La banchina di Sottomonastero, a Lipari, è piena di auto e moto, almeno trecento mezzi in attesa del traghetto "Laurana" giunto da Napoli con un buon carico di turisti e diretto a Milazzo.

Tra venerdì e sabato su aliscafi della Liberty Lines e i traghetti della Caronte-Siremar-Ngi sono partiti circa cinquemila vacanzieri. Già lo scorso sabato vi erano state file chilometriche di turisti in partenza, ma non ai livelli di oggi.

La stagione turistica però prosegue con altri arrivi. Tutte le sette isole continuano ad essere affollate e anche per settembre le previsioni sono ottime. (ANSA).