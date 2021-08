Covid: Donato, Sicilia gialla? Colpa dei governi non dei no-vax

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - "Se la Sicilia a breve sarà in zona gialla, e poi arancione e rossa, non sarà certo colpa della minoranza di siciliani che ha scelto di non vaccinarsi, ma della sciagurata gestione della pandemia da parte del governo nazionale e di quello regionale". Lo afferma l'europarlamentare della Lega Francesca Donato. (ANSA).