Libro sulla Sicilia con 400 foto di utenti Instagram

(ANSA) - ALCAMO, 20 AGO - Con le foto scattate in Sicilia postate dagli utenti Instagram è nato un libro e il ricavato delle vendite sarà destinato all'associazione 'Plastic Free". Si chiama "Sicilia è amore" il testo appena pubblicato e già in vendita, a cura dell'alcamese Marco Parrino, digital content creator e blogger italiano, che racconta - per immagini e brevi testi - 400 luoghi della Sicilia.

Un progetto di co-creazione che ha visto insieme il giovane alcamese e tutti gli utenti Instagram che hanno collaborato.

"L'obiettivo è stato duplice - spiega Parrino - da un lato valorizzare e accrescere l'immagine di una regione che ha tanto da offrire e dall'altro ispirare le persone a unirsi in un percorso di innovazione e creazione di progetti che possano migliorare il territorio". Ogni foto all'interno del libro è firmata col nome utente Instagram di chi l'ha realizzata. Ogni luogo fotografato, invece, presenta un qrcode che, scansionandolo, rimanda il lettore all'esatta posizione geografica.

Alla realizzazione del libro hanno collaborato Alessio Maria Ciacio e Roya Sarkamarian. (ANSA).