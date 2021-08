Green pass: bar Palermo,qui bianchi neri gialli pro e no vax

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il gestore del bar Rosalba a Palermo, in via Ammiraglio Rizzo, si schiera contro il green pass. Nella vetrina è stato esposto un cartello. Anche qui non verrà richiesto il green pass. Così si legge: "In questo esercizio possono entrare: bianchi, gialli, neri, omosessuali, marziani, animali, vaccinati e non senza nessuna distinzione. Per noi i nostri affezionati clienti sono tutti uguali. Vi aspettiamo".

