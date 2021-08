Droga:maxi-piantagione canapa indiana nel Catanese,1 arresto

(ANSA) - CATANIA, 05 AGO - Una maxi-piantagione di canapa indiana con circa 740 piante è stata scoperta nelle campagne di Motta Sant'Anastasia dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, che hanno arrestato un 27enne. La vendita al dettaglio della droga avrebbe fruttato oltre 1.500.000 di euro.

La piantagione aveva un sistema di irrigazione. Le piante, alte tra i 50 ed i 200 cm. e pronte per la raccolta, erano coltivate in mezzo ad alberi di agrumi, in un appezzamento di terreno di circa 1.000 mq. al confine con il territorio di Misterbianco. Il 27enne abitava stabilmente in un capanno con tutti i comfort - cucinino a gas, letto, televisore, acqua e cibo a sufficienza per giorni - nel quale sono stati trovati diversi utensili utilizzati per la coltivazione e la lavorazione dello stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione e a circa 500 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio. Il giovane deve rispondere del reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. E' stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza e il suo arrestato è stato convalidato dal Gip. Il terreno, il capanno, gli utensili e i macchinari utilizzati per la cura della piantagione, lo stupefacente essiccato e le piante contenenti la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro penale. (ANSA).