Autostrade: inaugurato tratto Rosolini-Ispica

(ANSA) - RAGUSA, 03 AGO - Siracusa e Ragusa da oggi sono collegate da una nuova autostrada, un momento storico anche in considerazione del fatto che Ragusa è stata sino a ieri l'unica provincia in Italia a non avere nemmeno un chilometro di autostrada. Terminato nei giorni scorsi il necessario collaudo della commissione nazionale del MIT, la Siracusa-Gela si dota così di due corsie autostradali di quasi dieci chilometri che attraversano i territori di Noto, Rosolini e Ispica, passando per il viadotto Scardina. Lo dice Autostrade siciliane. Alla tratta, il cui transito al momento è libero e non impone pagamenti di pedaggio, si aggiungerà anche il lotto di lavori in costruzione (numero 8), che porterà chi viaggia in autostrada sino a Modica.

La cerimonia inaugurale di stamani si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e dei rappresentati dell'impresa Cosedil che ha curato i lavori. Per Autostrade Siciliane sono intervenuti il presidente Franco Restuccia, la vice presidente Chiara Sterrantino, il consigliere Sergio Gruttadauria e il direttore generale Salvatore Minaldi.

"Oggi inauguriamo - dicono i rappresentanti di Autostrade siciliane - dieci chilometri di nuova infrastruttura autostradale per il sud est della Sicilia, una delle pochissime attualmente in costruzione nel Mezzogiorno". (ANSA).