A Palermo due capolavori da ammirare da soli al mattino

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Quale modo migliore di cominciare la giornata contemplando per cinque minuti in perfetta solitudine un capolavoro come l'Annunciata di Antonello da Messina o Il Trionfo della morte, l'enorme affresco quattrocentesco in stile gotico di cui non si conosce l'autore? Sabato prossimo 31 luglio sarà possibile ammirare dalle ore 8 alle 9 le due opere più rappresentative esposte nella Galleria regionale di Palazzo Abatellis a Palermo e subito dopo fare colazione nei giardini del museo.

L'iniziativa è inserita nel calendario di RestArt 2021, la rassegna di visite ed eventi che apre in notturna alcuni tra i siti più importanti della città come oratori, chiese, cupole, musei e palazzi. La manifestazione, che è stata inaugurata il 2 luglio, andrà avanti fino al 28 agosto.

L'evento di sabato prossimo sarà eccezionalmente diurno e consentirà a pochi fortunati di potere godere, sia pure solo per cinque minuti, di un'opera d'arte da soli. "Sarà così possibile - osserva la direttrice del Museo Evelina De Castro - regalarsi un tempo tutto per sé con l'opera scelta: osservarla, contemplarla, interrogarla, sedendole davanti o muovendosi intorno ad essa, in un rapporto diretto ed emotivo, nella luce naturale del primo mattino che risplende nelle sale di Palazzo Abatellis. L'immersione nell'arte si conclude con un petit dejeuner fra le siepi di bosso che circondano la fontana del giardino nel secondo cortile del Palazzo". (ANSA).