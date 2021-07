Incidenti stradali: Tir perde semirimorchio a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - Un tir ha perso il semirimorchio che è finito contro un palo della segnaletica stradale in viale Strasburgo, a Palermo, all'altezza di via Ingegneros. Testimoni raccontano che non ci sono stati feriti. Quel tratto di strada è sempre molto frequentato e la parte dell'autoarticolato poteva finire a forte velocità contro un altro mezzo. Il traffico nella zona va a rilento per consentire ai vigili del fuoco di spostare il mezzo. Stanno intervenendo anche gli agenti della polizia municipale dell'infortunistica per accertare le responsabilità dell'incidente. (ANSA).