Cavallo che traina carrozza stramazza a terra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Un cavallo che traina una carrozza è stramazzato a terra davanti al teatro lirico di Palermo, in piazza Verdi. Lo rende noto Enrico Rizzi, del Partito animalista, che ha pubblicato un video girato da una ragazza. E' accaduto oggi e un caso analogo si era verificato venerdì scorso in via Roma.

Il calesse trainato dal cavallo e guidato da un cocchiere è utilizzato, soprattutto dai turisti, per visitare la città. Il caldo degli ultimi giorni ha già provocato due incidenti.

Rizzi, che ieri aveva fatto un appello al prefetto affinché intervenga contro il maltrattamento degli animali, domani alla 12 manifesterà davanti al Teatro Massimo. (ANSA).