Sicilia: M5s, in Regione carrozzone di enti e partecipate

(ANSA) - PALERMO, 22 LUG - In Sicilia sono 163 le aziende pubbliche controllate dalla Regione, molte hanno bilanci in passivo: si tratta di 71 enti,13 società partecipate, 24 organismi strumentali e 55 in liquidazione. In pancia hanno in totale 6.997 dipendenti, pari a circa la metà dei lavoratori diretti regionali. Il solo personale delle 13 partecipate costa 235 milioni di euro, per il resto è difficile quantificare i costi. E' quanto emerge dall'indagine "Il lato oscuro della Regione, cifre e dati inediti sugli sprechi delle partecipate e degli enti siciliani", condotta dal deputato regionale del M5s, Luigi Sunseri. "E' stato un lavoro di un anno - dice in conferenza stampa online - Col mio staff abbiamo girato tutti gli enti della Regione. Siamo stati a Ragusa, a Messina, nel catanese: un giro per tutto il territorio, provando a incontrare presidenti e commissari. Siamo la Regione che probabilmente ha più enti e società di tutte le regioni d'Italia, da li' una montagna di nomine che permette alla politica di gestire il potere". La deputata M5s, Gianina Ciancio, ha sottolineato che "la gran parte dei dati sono stati recuperati da Sunseri perché sulla stragrande maggioranza di queste aziende non c'è trasparenza, nessun dato viene pubblicato come prevede la legge". (ANSA).