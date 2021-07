Senzatetto muore in ospedale Palermo dopo pestaggio

(ANSA) - PALERMO, 22 LUG - E' morto ieri pomeriggio la vittima della feroce aggressione di viale Picciotti, a Palermo, la notte del 16 luglio. Neculai Lamba, romeno di 54 anni, era ricoverato in rianimazione al Civico, nel capoluogo siciliano.

La figlia ha autorizzato ieri sera la donazione degli organi del padre, dopo il nulla osta della procura che ha aperto un fascicolo per omicidio. Il magistrato ha autorizzato oggi l'espianto solo degli organi non rilevanti ai fini dell'indagine, già trapiantati. Sabato ci sarà l'autopsia.

