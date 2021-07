Incendi: emergenza in Sicilia, 34 roghi in tutta la regione

(ANSA) - PALERMO, 04 LUG - E' emergenza incendi in Sicilia dove attualmente sono in corso ben 11 fronti di fuoco; 34 i roghi che in totale da stamane hanno devastato ettari di vegetazione e lambito case e centri abitati. Nelle operazioni sono impegnati centinaia di volontari di protezione, 4 Canadair e 2 elicotteri coordinati dal Corpo Forestale della Regione e a supporto delle azioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco e della stessa Forestale.

Il dirigente della Protezione Civile Salvo Cocina ha chiesto rinforzi che stanno convergendo su Troina dove le fiamme non danno tregua su un'area molto estesa che raggiunge i territori di Agira e Regalbuto. "Troppi terreni agricoli abbandonati e incolti anche a ridosso delle case. Troppi piromani, incendiari e delinquenti in azione che approfittano delle alte temperature e contro cui i volontari, i forestali e i vigili del fuoco poco possono fare. Il sistema comunale e regionale di protezione civile ha fatto il possibile, ma è una lotta impari contro delinquenti. Occorre in questi giorni un'azione di polizia e militare da parte dello Stato" ha affermato l'ingegnere Cocina che segue costantemente l'evolversi della situazione mantenendo informato il Presidente della Regione Nello Musumeci.

Quest'ultimo ha già chiesto una riunione urgente della Unità di crisi della Protezione Civile nazionale. (ANSA).