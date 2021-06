Un thriller per spiegare a ragazzi Intelligenza artificiale

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Far appassionare i ragazzi alle materie scientifiche e a guardare con favore alla tecnologia e alle possibilità dell'intelligenza artificiale, affrontando temi delicati quali il bullismo nello scenario della Sicilia agrigentina. A questo punta il thriller "L'Addestratore di Robot" scritto da Giuseppe Bordi e presentato al Teatro Pirandello di Agrigento.

L''iniziativa istituzionale, non a scopo di lucro, è stata voluta da TopNetwork Spa e patrocinato dal Comune di Agrigento, vuole essere un'occasione per ringraziare le istituzioni locali e la Regione Sicilia per l'accoglienza ricevuta nell'ambito del progetto Datafactor. Progetto cofinanziato dal Mise e dalla Regione che, spiega TopNetwork, "sta cambiando il volto di Agrigento, trasformandola nel panorama europeo, in un polo informatico di eccellenza nel settore della Data Science" dove impiegare lavoratori locali ed evitare la fuga di cervelli.

Some spiega nella prefazione del libro Franco Celletti, fodnatore di TopNetwork "ll libro intende dare uno spunto alle nuove generazioni che si approcciano al mondo del lavoro con soluzioni innovative applicabili nella propria terra". (ANSA).