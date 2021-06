Canoa: Europei; oro Di Liberto-Rizza nel K2 200

(ANSA) - POZNAN, 05 GIU - Il palermitano Andrea Di Liberto della Sc Trinacria e il pavese Mandredi Rizza dell'Aeronautica Militare sono campioni europei di canoa velocità a Poznan, in Polonia. Nella terza giornata di gare della rassegna continentale i due canoisti hanno dato all'Italia il titolo europeo nel K2 200 metri sulle acque del 'Regatta Course'.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo assoluto nelle batterie di venerdì, l'equipaggio italiano si è ripetuto nella finale odierna con una prestazione maiuscola. Partenza perfetta e progressione impressionate fin sul traguardo con gli azzurri che vincono la medaglia d'oro con il tempo di 33"095. Piazza d'onore per la Lituania di Arturas Seja e Ignas Navakauskas, argento in 33"355; medaglia di bronzo per i campioni del mondo russi Iurii Postrigai e Alexander Dyachenko con il tempo di 33"653. (ANSA).