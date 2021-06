Teatro: L'Idea di Sambuca riparte con Preghiera per Cernobyl

(ANSA) - PALERMO, 02 GIU - Ripartenza nel segno dell'ambiente per il teatro comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia (Ag) che ha scelto una data simbolica, sabato 5 giugno 2021 - Giornata mondiale dell'ambiente - per la ripresa dell'attività artistica.

In scena alle ore 21.00, presso il teatro Saraceno, nel cuore del centro storico cittadino, l'attrice italo-serba Mascia Musy che debutta nel recital "Preghiera per Cernobyl", ispirato all'opera della scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievic, vincitrice nel 2015, con l'opera omonima, del premio Nobel per la letteratura. La regia è di Massimo Luconi.

"Non appena ho letto Preghiera per Cernobyl ho pensato che anche il teatro poteva, ma soprattutto doveva, fare la sua parte, per far conoscere nel dettaglio questa tragedia ambientale - afferma la Musy - dalla quale abbiamo ancora molto da imparare, oggi più che mai, e per non dimenticare".

Al termine dello spettacolo Emilio Sassone Corsi, docente di management dell'innovazione all'Università Tor Vergata di Roma, incontrerà il pubblico per un breve dibattito su ambiente e futuro energetico. (ANSA).