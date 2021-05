Israele: manifestazione a Lipari, solidarietà a palestinesi

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - Una manifestazione spontanea si è snodata per le vie del centro di Lipari per esprimere solidarietà al popolo Palestinese. E' stata organizzata dall'associazione "Magazzino di Mutuo Soccorso. "Come in tutte le città d'Italia - dice il presidente Paolo Arena - anche noi volevamo esprimere la nostra indignazione per la pulizia etnica in atto a Gerusalemme Est ed in tutta la Cisgiordania e per i bombardamenti di questi giorni su Gaza. Ancora una volta ci troviamo a leggere notizie sconcertanti sugli attacchi efferati di Israele che si riversano sull'intera popolazione di Gaza - due milioni di persone che vivono in una condizione di permanente assedio, e in un territorio piccolissimo, da decine di anni. Noi non possiamo assistere a questa ennesima violenza ingiustificata e impari senza reagire. Ci uniamo a tutti quelli che condannano, senza esitazioni, i responsabili della nuova violenza, e della morte quotidiana di civili indifesi e innocenti". (ANSA).