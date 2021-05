Pesca: sindaco Mazara a Roma, impegno tavolo tra Ministeri

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Un tavolo di discussione tra Ministero degli Esteri e dell'Agricoltura e pesca per affrontare la questione della sicurezza dei pescatori di Mazara del Vallo nel mar Mediterraneo. È questo l'impegno che ha strappato il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, incontrando il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il primo cittadino è a Roma per incontrare i due Ministri ma anche i capigruppo delle forze politiche di maggioranza. "Quello che ho riscontrato è la convergenza sulla tematica da parte di tutti i partiti - ha detto Quinci - c'è un impegno affinché la situazione non finisca nel dimenticatoio e se ne parli solamente quando si verificano sequestri e assalti da parte dei libici e non solo". (ANSA).