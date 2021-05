Taobuk: 'The kiss' vince contest 'spazio dei libri' 2021

(ANSA) - TAORMINA, 11 MAG - Il Taormina Book Festival sceglie il "bacio" della lettura per arredare la centrale piazza IX Aprile nel durante la sua 1/ma edizione, in programma dal 17 al 21 giugno. È infatti 'The kiss', una installazione progettata dal team francese dell'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, a vincere la prima edizione de 'Lo spazio dei libri', concorso internazionale di progettazione architettonica promosso da Taobuk Festival. "Il progetto - spiega la Giuria nelle sue motivazioni - declina il tema attraverso due strutture che, aggregate, compongono uno spazio intimo e separate diventano piccoli palchi funzionali agli eventi del festival. L'architettura interagisce con la pavimentazione, offrendo una duplice rappresentazione del rapporto fra architettura e libri, insieme intima e sociale".

Antoine Geiger e August Hijlkema, che firmano il progetto 'The kiss', aggiungono: "Il bacio è un incontro tra un libro e un paesaggio in un balletto di parole. Rifugio per i libri e per gli esseri umani, proprio come un libro, questo padiglione è un contenitore da aprire, il santuario per migliaia di storie di fronte all'orizzonte mediterraneo. Concepito come un mini anfiteatro, quasi un 'fratellino' del Teatro Greco, racchiuso in un diametro di due metri e mezzo, 'The kiss' è il posto dove sfogliare e scoprire altre storie, sede di riunione, conferenze, interviste e, perché no, il luogo indimenticabile dei primi baci".

La giuria ha visionato i 98 elaborati ammessi al concorso, pervenuti da una molteplicità di Atenei internazionali, decretando The Kiss come progetto vincitore. I progetti "Red Lighthouse" di Roberta Pitti dell'Università degli Studi di Palermo e "In Pages" di Ludovico Matteo della Lunga e Flavia Di Donfrancesco dell'Università degli studi Roma Tre, si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

(ANSA).